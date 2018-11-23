Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 17 по 23 ноября 2018 года.

В Челябинске назначили врио мэра. Депутаты утвердили отставку Евгения Тефтелева

Челябинские депутаты приняли отставку Евгения Тефтелева и назначили врио мэра Владимира Елистратова. Заседание состоялось во вторник, 20 ноября, и продолжалось около 15 минут.

Фото с сайта chelduma.ru

Депутаты единогласно утвердили отставку Евгения Тефтелева с поста мэра по собственному желанию и возложили полномочия градоначальника на вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова. Его кандидатуру ранее предложил губернатор Борис Дубровский. Накануне заседания депутатов глава региона потребовал от Владимира Елистратова оперативно вникнуть в суть проблем Челябинска и поставил ему первые задачи в области городского благоустройства.

«Осознаю свою ответственность. Обязуюсь честно исполнять свои обязанности, чтобы жизнь челябинцев была достаточно комфортной», — заявил после назначения Владимир Елистратов.

Фото с сайта gubernator74.ru

Бывший мэр Евгений Тефтелев переходит в правительство Челябинской области. По неофициальной информации, он станет вице-губернатором и будет курировать минимущества и управление делами губернатора.

Фото с сайта chelduma.ru

В Челябинске организовали рабочую группу по проведению конкурса на пост мэра. По словам спикера гордумы Станислава Мошарова, группа будет разбираться во всех нюансах законодательства, разработает дорожную карту и даст рекомендации по срокам проведения конкурса. По закону городская дума должна выбрать нового главу в течение полугода со дня сложения полномочий прежним мэром.

Полпред Николай Цуканов потребовал ускорить выборы нового мэра. Как сообщает Znak.com, полпред указал председателю Заксобрания Челябинской области Владимиру Мякушу на то, что оставлять город без мэра в отопительный сезон недопустимо. Спикер выразил готовность озвучить кандидатуры на пост главы Челябинска. В ближайшее время он намерен обсудить процесс выборов с губернатором.

Интернет-газета добавляет, что по закону о принципах местного самоуправления главу Челябинска следует избрать не только за шесть месяцев после досрочной отставки, но и не позднее, чем за полгода до выборов в городскую думу. Таким образом, крайний срок проведения электоральных процедур фактически сдвигается на март 2019 года.

Мэр Екатеринбурга сказал, что Челябинску не нужен аэропорт мирового класса. Губернатор Борис Дубровский ответил: «А не надо завидовать!»

Мэр Екатеринбурга усомнился в необходимости реконструкции челябинского аэропорта. ПАлександр Высокинский заявил в интервью порталу «Регионы online», что челябинцы могут пользоваться екатеринбургским аэропортом при условии строительства уральской ВСМ.

«Если из одного мегаполиса в другой можно будет добраться за час с небольшим — это даст мощный импульс для развития общей инфраструктуры. В том числе — для обмена трудовыми ресурсами, идеями, финансами, резко повысит инвестиционную привлекательность обоих городов. Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ)», — подчеркнул Александр Высокинский.

Фото с сайта uralpolit.ru

Он также отметил, что города и регионы должны сотрудничать между собой, а не конкурировать. Высказывание мэра Екатеринбурга об аэропорте вызвало у челябинцев возмущение. Свою позицию высказал и губернатор Борис Дубровский. Он отметил, что никакие дискуссии в этом плане неуместны и новый аэропорт в Челябинске будет построен.

«Да, так получится, что новый аэропорт в Челябинске по некоторым характеристикам получится лучше, чем в Екатеринбурге. После реконструкции Баландино станет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. А не надо завидовать! Мы долго и настойчиво добивались этого решения, выходили его ногами. Это — здоровая конкуренция, которая будет стимулировать аэропорты предоставлять наилучшие условия по цене и качеству услуг», — сказал Борис Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

На слова Александра Высокинского бурно отреагировали в соцсетях. Так, депутат городской думы Дмитрий Довженко позвал мэра Екатеринбурга в Челябинск повторить слова про аэропорт местным жителям. «Александр Геннадьевич Высокинский, а вы приедьте к нам, в челябинскую гордуму. И прямо глядя в глаза нам, депутатам и челябинцам, повторите слова про аэропорт и место Челябинска в вашей модели мира», - написал он в Facebook.

Позднее Александр Высокинский назвал спекуляцией сообщения о том, что аэропорт в Челябинске не нужен. «Мне кажется, что из этого делают бурю в стакане. <…> Строительство аэропорта в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС — это только плюс», — заявил мэр Екатеринбурга ТАСС.

В Челябинске горела закрытая в сентябре городская свалка

На челябинской свалке в понедельник, 19 ноября, произошел пожар. Очевидцы сфотографировали столбы черного дыма и выложили снимки в соцсети.

Сообщение о возгорании мусора на свалке поступило утром. В 10 часов открытый огонь ликвидировали. Площадь тлеющего участка составляла 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, для его засыпки использовали 800 тонн грунта. Для мониторинга обстановки применялись беспилотники.

Фото с сайта vk.com/achn31

Передвижная лаборатория не выявила превышений ПДК вредных веществ в воздухе. По состоянию на утро вторника, 20 ноября, площадь тления составляла 160 квадратных метров.

Городскую свалку закрыли в сентябре. В пятницу, 16 ноября, объект посетил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он поручил властям области обезопасить свалку от возможных пожаров.

В Челябинске из-за вспышки пневмонии на карантин закрыты две школы и 14 классов

В Ленинском районе на дистанционное обучение перевели учащихся школы №108. По данным сайта учебного заведения, занятия возобновятся с 3 декабря. В четверг, 22 ноября, из-за карантина по пневмонии закрыли школу №81 в Тракторозаводском районе. Она не будет работать до 2 декабря. Кроме того, на карантин закрыли 14 классов в других учебных заведениях города.

Фото с сайта amur.info

В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. С начала 2018 года было зарегистрировано 488 случаев воспаления легких на 100 тыс. населений. Это выше аналогичного периода прошлого года на 16%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Челябинский дрифтер утопил свой автомобиль на Первом озере

В Челябинске любитель экстремального вождения провалился под лед на Первом озере. Инцидент произошел 18 ноября. Водитель автомобиля Ford Fusion выехал на едва замерзший водоем в Тракторозаводском районе. 28-летний мужчина хотел подрифтовать на льду, однако в 50 метрах от берега неокрепшее покрытие треснуло и провалилось. Водитель успел выбраться из начавшего тонуть автомобиля. Машина оказалась затоплена на глубине пяти метров.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В региональном управлении МЧС напомнили южноуральцам, что выезжать на лед на автотранспорте категорически запрещено. Любителей зимней рыбалки предупреждают, что выходить на поверхность водоемов опасно, пока толщина покрытия не достигла 10 сантиметров. Неделю назад, 16 ноября, на озере Смолино под лед провалился 58-летний рыбак. Мужчина не смог выбраться, его тело из воды извлекли спасатели.

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