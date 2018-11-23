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В Челябинске из-за вспышки пневмонии на карантин закрыты две школы и 14 классов
23.11.2018 г. 16:16
Фото с сайта amur.info
В Челябинске еще одну школу закрыли на карантин из-за пневмонии.
В Ленинском районе на дистанционное обучение перевели учащихся школы №108. По данным сайта учебного заведения, занятия возобновятся с 3 декабря. В четверг, 22 ноября, из-за карантина по пневмонии закрыли школу №81. Она не будет работать до 2 декабря. Кроме того, на карантин закрыли 14 классов в других учебных заведениях города.
В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. С начала 2018 года было зарегистрировано 488 случаев воспаления легких на 100 тыс. человек. Это выше аналогичного периода прошлого года на 16%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Фото с сайта amur.info
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