В Челябинске из-за вспышки пневмонии на карантин закрыты две школы и 14 классов

Фото с сайта amur.info

В Челябинске еще одну школу закрыли на карантин из-за пневмонии.

В Ленинском районе на дистанционное обучение перевели учащихся школы №108. По данным сайта учебного заведения, занятия возобновятся с 3 декабря. В четверг, 22 ноября, из-за карантина по пневмонии закрыли школу №81. Она не будет работать до 2 декабря. Кроме того, на карантин закрыли 14 классов в других учебных заведениях города.

В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. С начала 2018 года было зарегистрировано 488 случаев воспаления легких на 100 тыс. человек. Это выше аналогичного периода прошлого года на 16%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото с сайта amur.info



Все новости за 23.11.2018 г.»