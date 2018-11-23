Южно-Уральский аграрный университет лишили госаккредитации

Фото с сайта obrnadzor.gov.ru

Рособрнадзор после проверки лишил Южно-Уральский государственный аграрный университет аккредитации по двум направлениям.

Во время проверки сотрудники Рособрнадзора выявили несоответствия содержания и качества подготовки студентов госстандартам. Вузу дали время на устранение нарушений. В ходе повторной проверки эксперты не обнаружили изменений. Тогда было принято решение о лишении вуза аккредитации по двум направлениям подготовки — «экономика и управление» и «образование и педагогические науки».

В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность, однако студенты не получат дипломы гособразцов.

Фото с сайта obrnadzor.gov.ru



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