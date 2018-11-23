Рецидивиста отправили в колонию на 14 лет за убийство 14-летней девочки в Сатке

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд огласил приговор убийце 14-летней школьницы из Сатки.

Суд установил, что днем 24 июля 2017 года мужчина встретил в Сатке незнакомую школьницу. Она сделала ему замечание по поводу его нетрезвого состояния. Тогда мужчина нанес девочке множество ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Житель Сатки не признал свою вину. По данным пресс-службы челябинского областного суда, ранее он был судим за педофилию.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. Также рецидивисту назначили дополнительное наказание — ограничение свободы на 1,5 года. В пользу матери убитой в качестве компенсации морального вреда взыскан 1 млн рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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