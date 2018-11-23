В Копейске в колонию на 9,5 года отправили мужчину, который убил дядю и сжег его тело в огороде

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области вынесли приговор 31-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве и краже.

По версии следствия, в июле 2017 года житель Копейска из личной неприязни избил дядю. Обвиняемый нанес родственнику не менее ста ударов руками и ногами. Затем он влил в рот дяди большое количество этилового спирта и задушил с помощью пакета. В результате мужчина скончался. Обвиняемый сжег его тело в огороде. Кроме того, в августе 2017-го житель Копейска похитил из квартиры бывшей сожительницы ноутбук стоимостью 18 тыс. рублей.

Суд отправил мужчину на 9,5 года в колонию строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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