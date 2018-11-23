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Бывшего вице-губернатора Николая Сандакова отправили отбывать наказание в копейскую колонию
23.11.2018 г. 15:41
Осужденный бывший замгубернатора области Николай Сандаков отбывает наказание в копейской колонии №1.
До вступления приговора в законную силу экс-чиновник находился в следственном изоляторе в Челябинске. Особых жалоб от него не поступало, только на нехватку художественной литературы в камере, пишет «Урал-пресс-информ». Однако бывший чиновник уже получил посылку с книгами от жены.
Николая Сандакова отправили отбывать наказание в колонию №1, которая находится в копейском поселке Октябрьский. Там ему выдали новую робу и обувь. На содержание в колонии экс-чиновник пока не жаловался.
Николая Сандакова 5 октября приговорили к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Бывшему вице-губернатору вменили мошенничество, получение взяток и подстрекательство к неправомерному доступу к информации.
Фото с сайта 31tv.ru
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