Бывшего вице-губернатора Николая Сандакова отправили отбывать наказание в копейскую колонию

Фото с сайта 31tv.ru

Осужденный бывший замгубернатора области Николай Сандаков отбывает наказание в копейской колонии №1.

До вступления приговора в законную силу экс-чиновник находился в следственном изоляторе в Челябинске. Особых жалоб от него не поступало, только на нехватку художественной литературы в камере, пишет «Урал-пресс-информ». Однако бывший чиновник уже получил посылку с книгами от жены.

Николая Сандакова отправили отбывать наказание в колонию №1, которая находится в копейском поселке Октябрьский. Там ему выдали новую робу и обувь. На содержание в колонии экс-чиновник пока не жаловался.

Николая Сандакова 5 октября приговорили к 5,5 года колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Бывшему вице-губернатору вменили мошенничество, получение взяток и подстрекательство к неправомерному доступу к информации.

Фото с сайта 31tv.ru

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