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В Челябинской области ожидаются морозы до -27 градусов и метели
23.11.2018 г. 13:56
Фото с сайта og.ru
На Южном Урале в выходные похолодает до -27 градусов.
По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу, 24 ноября, в регионе будет -13 - -18. При прояснении столбики термометров опустятся до -27 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой снег, метели. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Отдельные порывы будут достигать 20 м/с. Дневная температура составит -5 - -10.
В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют -9 - -14, при прояснении — до -20. В горах ожидаются сильные снегопады. Днем в регионе потеплеет до -2 градусов.
Фото с сайта og.ru
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