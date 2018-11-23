Жители Челябинска добились переноса стройки нового учебного центра РЖД

Фото с сайта tambov.gov.ru

Проект нового учебного центра РЖД в центре Челябинска не прошел публичные слушания.

Здание планировалось построить на месте ветхого двухэтажного дома на улице Цвиллинга, 77. Там предусматривалось возвести семиэтажный комплекс, в который входили бы учебный центр РЖД, общежитие на 150 мест и детский технопарк.

Проект вынесли на публичные слушания. Как сообщает «Ъ-Южный Урал», против строительства выступили жильцы семи окрестных домов по Цвиллинга и Свободы, а также родители учеников близлежащей школы №58. Местные жители опасаются, что во дворах увеличится автомобильный трафик, а уплотнение застройки лишит их дома естественного освещения.

С мнением жителей согласился депутат гордумы Сергей Овчинников. «Нужно посмотреть другие помещения, которые можно реконструировать, чтобы не создавать эту напряженность. Жители очень тяжело реагируют на любое уплотнение во дворах. Позиция городских властей в том, чтобы этого не делать», — приводит его слова издание. Депутат предложил отказать РЖД в одобрении проекта стройки, что и было сделано.

Фото с сайта tambov.gov.ru



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