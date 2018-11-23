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Сеть магазинов «Красное&Белое» вошла в десятку самых быстрорастущих компаний России
23.11.2018 г. 12:51
В десятку самых быстрорастущих компаний России включили сеть магазинов челябинского бизнесмена.
Рейтинг опубликовала газета РБК. При его составлении учитывались данные за 2014-2017 гг. Лидером стала «Первая тяжеловесная компания» — один из крупнейших в стране операторов железнодорожных перевозок. Среднегодовой темп роста выручки предприятия составил 214%.
Сеть магазинов «Красное&Белое» заняла в рейтинге восьмое место. За последние четыре года выручка компании увеличилась на 163 млрд рублей. В 2017-м прибыль составила 210 млрд рублей. По состоянию на начало ноября в России работают около 7 тыс. магазинов сети. Каждый месяц, по оценке INFOLine, в стране открываются более 150 новых точек.
«Красное&Белое» — единственное предприятие, которое входит в рейтинг самых быстрорастущих компаний России пять лет подряд. В октябре основателя ритейлера, челябинского бизнесмена Сергея Студенникова, включили в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg.
Фото с сайта irkutsk.er.ru
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