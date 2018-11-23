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Талисман «Трактора» вернулся в команду из космоса
23.11.2018 г. 12:47
Источник: pravmin74.ru
Побывавший на МКС талисман ХК «Трактор» вернулся в Челябинск.
Плюшевого медведя в марте взял с собой в космос командир экипажа МКС, болельщик «Трактора» Олег Артемьев. На борту станции талисман служил ему индикатором невесомости.
Отработав в космосе 197 дней, медведь вернулся на Землю. Талисман в хоккейный клуб передал еще один фанат «черно-белых» — командир вертолета поисково-спасательного отряда, встречавшего космонавтов, Денис Чепак.
Источник: pravmin74.ru
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