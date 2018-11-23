На выходных челябинцы смогут бесплатно поставить прививку от гриппа в торговых центрах

Фото с сайта mosreg.ru

Южноуральский минздрав продолжает проект «Грипп — знай врага в лицо».

Мобильные площадки проекта, на которых будут бесплатно прививать всех желающих, будут работать в Челябинске в течение трех уик-эндов: 24-25 ноября, 1-2 ноября и 7-8 декабря. Они разместятся в самых популярных торговых комплексах города. А один из пунктов развернут в среду, 28 ноября, в супермаркете в Ленинском районе.

Чтобы привиться от гриппа, челябинцам необходимо иметь паспорт, права или военный билет. Желательно также наличие медицинского полиса. Ставить прививки и консультировать желающих будут квалифицированные специалисты из медучреждений города и области.

В региональном минздраве пояснили, что акцию проводят по выходным специально в интересах работающих челябинцев, у которых по будням нет времени на походы по больницам. Врачи подчеркивают, что прививаться от гриппа нужно именно сейчас, поскольку организму требуется не менее месяца на то, чтобы успеть выработать иммунитет до начала подъема заболеваемости.

График работы пунктов вакцинации:



24 ноября c 10-00 до 17 часов в ТРК «Куба»

24–25 ноября с 10-00 до 18 часов в ТРК «Алмаз»

28 ноября с 10-00 до 14 часов в магазине SPAR (улица Новороссийская, 118В)

1-2 декабря с 10-00 до 16 часов в ТРК «Родник»

1 декабря с 09-00 до 16 часов в Leroy Merlin

1 декабря с 10-00 до 14 часов в ТРК «Горки»

1-2 декабря с 12-00 до 18 часов ТРЦ «Фиеста»

7 декабря с 11-00 до 14 часов ДЦ «Импульс»

8 декабря с 10-00 до 16 часов в Торговом центре и ТРК «Горки»

Фото с сайта mosreg.ru

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