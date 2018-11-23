Председателя СНТ «Малиновка» приговорили к исправительным работам за неуплату долгов

Мировой суд Сосновского района вынес приговор председателю правления СНТ «Малиновка».

Женщину признали виновной в неисполнении решений суда. Так, арбитражный суд постановил взыскать с СНТ «Малиновка» более 2,7 млн рублей в пользу энергоснабжающей организации. Кроме того, Советский райсуд Челябинска потребовал выплатить 140 тыс. рублей за время вынужденного прогула бывшему зампредседателя правления товарищества. Также женщина воспрепятствовала исполнению решения судьи о возврате незаконно полученных взносов на более чем 48 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Приставы установили, что председатель товарищества имела возможности для исполнения судебных решений. Тогда было вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе. Однако руководитель нарушила требования. Она по собственному усмотрению распоряжалась деньгами, поступающими в кассу за счет платного въезда грузовиков в сады и членских взносов.

В суде обвиняемая признала свою вину. Женщине назначили четыре месяца исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Отбывать наказание она будет по месту трудоустройства.





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