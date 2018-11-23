Полицейские в Челябинске накрыли за один вечер 11 подпольных казино

Фото с сайта 74.мвд.рф

В полицейском главке области отчитались о пресечении незаконной игорной деятельности в Челябинске.

Сотрудники управления экономической безопасности провели рейд в Металлургическом и Калининском районе. За один вечер они выявили 11 точек, где проводили незаконные азартные игры. В нежилых помещениях располагались стационарные терминалы, подключенные к интернету.

Полицейские изъяли игорное оборудование и отправили его на экспертизу. Материалы проверки направили в региональное управление Следственного комитета. В пресс-службе главного управления МВД по области призывают челябинцев сообщать в полицию о местах проведения нелегальных азартных игр.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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