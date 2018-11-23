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Полицейские в Челябинске накрыли за один вечер 11 подпольных казино
23.11.2018 г. 11:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
В полицейском главке области отчитались о пресечении незаконной игорной деятельности в Челябинске.
Сотрудники управления экономической безопасности провели рейд в Металлургическом и Калининском районе. За один вечер они выявили 11 точек, где проводили незаконные азартные игры. В нежилых помещениях располагались стационарные терминалы, подключенные к интернету.
Полицейские изъяли игорное оборудование и отправили его на экспертизу. Материалы проверки направили в региональное управление Следственного комитета. В пресс-службе главного управления МВД по области призывают челябинцев сообщать в полицию о местах проведения нелегальных азартных игр.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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