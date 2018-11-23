Митинги возле правительства и храмов запретят?

Фото с сайта zs74.ru

Поправки в закон о митингах, запрещающие проводить акции возле правительства и храмов, рекомендовали отклонить. Документ вернут на доработку. Будет ли запрет полным или будут просто скорректированы детали? Обсуждаем тему в пятницу, 23 ноября, на «Челябинском эхе» в программе «Разворот».

Гость в студии: депутат Заксобрания от фракции ЛДПР, зампред комитета по информационной политике Сергей Буяков. А заодно спросим у него, чем вообще ЛДПР занимается в Челябинской области? Где их дела? И где результаты?

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Фото с сайта zs74.ru

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