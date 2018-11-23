Куратору «Синего кита» уменьшили срок ареста

Фото с сайта 74.мвд.рф

Администратору «групп смерти» в соцсетях снизили срок содержания под стражей.

Решение Челябинский областной суд принял в четверг, 22 ноября. Срок ареста москвичу Никите Неаронову сократили почти на месяц — с 18 апреля до 11 марта 2019 года. Это связано с тем, что при первоначальном поступлении дела в суд он уже находился под стражей. Адвокат требовал избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

22-летнего Никиту Неаронова из Москвы задержали летом 2017 года. Выяснилось, что он был администратором квеста «Синий кит» во «ВКонтакте», участников которого — главным образом, подростков, — склонял к совершению самоубийства. Среди пострадавших от его действий — 14-летняя школьница из Челябинска.

Фото с сайта 74.мвд.рф



Все новости за 23.11.2018 г.»