Общепит челябинского аэропорта оштрафовали за антисанитарию

Фото с сайта rzn.info

Прокуратура оштрафовала кафе в челябинском аэропорту за нарушение организации питания.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе инспекции выяснили, что помещения заведения содержались в антисанитарном состоянии, посуду мыли ненадлежащим дезинфицирующим средством. Кроме того, нарушалось товарное соседство и сроки хранения продуктов.

Транспортная прокуратура возбудило административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Организацию оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта rzn.info

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