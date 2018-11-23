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Общепит челябинского аэропорта оштрафовали за антисанитарию
23.11.2018 г. 09:03
Фото с сайта rzn.info
Прокуратура оштрафовала кафе в челябинском аэропорту за нарушение организации питания.
Сотрудники надзорного ведомства в ходе инспекции выяснили, что помещения заведения содержались в антисанитарном состоянии, посуду мыли ненадлежащим дезинфицирующим средством. Кроме того, нарушалось товарное соседство и сроки хранения продуктов.
Транспортная прокуратура возбудило административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Организацию оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта rzn.info
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