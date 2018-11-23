В Челябинске экс-замруководителя отдела СК будут судить за взятку от бизнесмена

Фото с сайта ysia.ru

В Тракторозаводский райсуд передали уголовное дело в отношении бывшего замруководителя районного отдела СК.

По версии следствия, в период с декабря 2017 по февраль 2018 года замруководителя районного отдела СК через посредника-адвоката получил от предпринимателя взятку за возврат изъятого в ходе обыска имущества. Также следователь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена. Сумма взятки составила более 16 тыс. долларов США (свыше 935 тыс. рублей).

В феврале следователя задержали и уволили из органов. Он полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта ysia.ru

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