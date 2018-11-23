Южноуральские депутаты предложили сократить количество елочных базаров в Челябинске

Фото с сайта sevnews.info

В Заксобрании области решили разобраться со стихийными точками продажи новогодних деревьев.

Вопрос подняли на заседании комитета по аграрной политике ЗСО в четверг, 22 ноября. Начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров рассказал, что в 2018 году объем продаж хвойных деревьев в преддверии праздника в Челябинске планируется сократить до 24 тыс. штук – в 2017 году по официальным данным их продали 28 тыс.

Количество елочных базаров в областном центре также решили сократить – до 128. Такую меру парламентарии предложили из-за ситуации, возникшей в конце 2017 года, когда значительное количество елок перед Новым годом оказалось нераспродано и отправилось на свалку. Тогда в городе работало почти 200 официальных точек продаж деревьев.

Председатель комитета ЗСО по аграрной политике Александр Берестов подчеркнул, что сокращение количества елочных базаров поможет лучше контролировать нелегальную торговлю хвойными деревьями. Сейчас за нее предусмотрены штрафы – до 5 тыс. рублей для физлиц, до 10 тыс. – для ИП и до 100 тыс. – для организаций.

Фото с сайта sevnews.info

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