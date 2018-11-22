Строительство парковки возле парка имени Гагарина пройдет без публичных слушаний

Фото с сайта avtomotospec.ru

В челябинской администрации сочли необязательным проводить публичные слушания для строительства парковки у парка Гагарина.

В комитете по градостроительству и архитектуре приняли решение обустроить стоянку без разработки проекта и его утверждения. По словам депутата городской думы Александра Павлюченко, которые приводит «Ъ-Южный Урал», парковка не относится к объектам капитального строительства. Кроме того, стояночные места разместятся на свободной площадке между детской железной дорогой и улицей Северокрымской. Александр Павлюченко пообещал, что ни одно реликтовое дерево в ходе строительства не пострадает.

Проект застройки территории парка имени Гагарина комиссия по градостроительству сняла с повестки 25 октября. Парковку планировалось построить вместо дельфинария, против которого протестовали челябинцы. Власти тогда пообещали провести публичные слушания по доработанному проекту.

Фото с сайта avtomotospec.ru

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