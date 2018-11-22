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Южноуральского алиментщика, который похитил дочь, нашли в Анапе
22.11.2018 г. 16:03
Исполнительное производство по передаче ребенка матери было возбуждено 14 августа 2018 года. За неделю до этого отец увез дочь в неизвестном направлении. На мужчину завели розыскное дело. Приставы установили, что мать южноуральца отправила большую посылку через транспортную компанию в Анапу. Сотрудники ведомства стали обходить магазины города с фотографиями отца и ребенка. В одном из сетевых супермаркетов кассиры опознали мужчину. Они узнали в нем постоянного посетителя.
Затем сработало сарафанное радио, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Знакомая одного из приставов, работающая в банке, рассказала, что к ней в офис приходила закрывать кредит пожилая женщина с ребенком, похожим на девочку с фотографии. По адресу регистрации пенсионерки установили наблюдение. В Анапу вызвали мать девочки. Через два дня мужчину задержали. Ребенка вернули матери.
Задолженность отца по алиментам составляет более 40 тыс. рублей. В октябре 2018 года суд постановил лишить мужчину родительских прав, однако он успел подать апелляцию. Дату ее рассмотрения еще не назначили.
Фото с сайта 1tulatv.ru
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