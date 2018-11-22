Катав-Ивановскому району выделили 4 млн рублей на ремонт после землетрясения

Фото с сайта avanpress.ru

Из областного бюджета выделили более 4 млн рублей на ликвидацию последствий землетрясения в Катав-Ивановском районе.

1,5 млн рублей получат жители района на ремонт домов. Еще более 2,5 млн рублей направят на приведение в порядок зданий учреждений культуры. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский.

Землетрясение магнитудой 5,5 балла в Катав-Ивановском районе произошло 5 сентября. Более 400 жителей сообщили о порче имущества. В фундаментах, стенах и потолках жилых домов появились трещины. Также во время землетрясения пострадало здание городской больницы. Ущерб составил 11 млн рублей. В 2019 году в больнице проведут капремонт.

Фото с сайта avanpress.ru

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