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На экс-замдиректора компании «Общественный городской транспорт» завели уголовное дело после задержки зарплат
22.11.2018 г. 10:39
Бывшего заместителя руководителя ООО «ОГТ» подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки, которая была организована по факту невыплаты зарплат водителям автобусов и кондукторам.
Установлено, что замдиректора предприятия, теперь уже бывший, одновременно является руководителем ООО «Первая гильдия+». Эта компания также работает в сфере пассажирских перевозок.
Злоупотребляя полномочиями, вопреки интересам ООО «Общественный городской транспорт», менеджер организовал движение автобусов общественного городского транспорта на тех же маршрутах, где ездили машины «Первой гильдии+». Из-за этого выручка «ОГТ» упала.
Кроме того, через ранее созданное им же юрлицо, экс-заместитель директора купил шесть автобусов, которые передал в пользование «ОГТ» по завышенной арендной ставке.
Все эти действия стали причиной нехватки денег на зарплату сотрудникам ООО «Общественный городской транспорт». С сентября по октябрь 2018 года долг предприятия перед ними превысил 16 млн рублей. Водители в начале ноября устроили забастовку, автобусы в утренний час пик не вышли на линию. Через несколько дней после этого людям начали перечислять зарплату.
Материалы прокурорской проверки направлены полицию. Там в отношении бывшего замдиректора ООО «ОГТ» возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта cheladmin.ru
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