Только 10% челябинцев считают свое здоровье очень хорошим

Фото с сайта pixabay.com

Социологи челябинского филиала Президентской академии поинтересовались здоровьем жителей города.

Лишь каждый десятый респондент назвал свое здоровье отличным, а 30% заявили, что чувствуют себя хорошо. Чаще других так отвечали мужчины, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, челябинцы с высшим образованием и высоким уровнем материальной обеспеченности. Около 52% участников опроса сказали, что их здоровье удовлетворительное. В основном так отвечали женщины, респонденты старше 50 лет, имеющие средние по размеру доходы.

Плохим назвали свое здоровье 5,5% опрошенных, а очень плохим – менее 1,5 %. Как правило, это неработающие пенсионеры, а также жители с низким уровнем материальной обеспеченности.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 22.11.2018 г.»