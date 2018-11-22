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Только 10% челябинцев считают свое здоровье очень хорошим
22.11.2018 г. 10:32
Фото с сайта pixabay.com
Социологи челябинского филиала Президентской академии поинтересовались здоровьем жителей города.
Лишь каждый десятый респондент назвал свое здоровье отличным, а 30% заявили, что чувствуют себя хорошо. Чаще других так отвечали мужчины, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, челябинцы с высшим образованием и высоким уровнем материальной обеспеченности. Около 52% участников опроса сказали, что их здоровье удовлетворительное. В основном так отвечали женщины, респонденты старше 50 лет, имеющие средние по размеру доходы.
Плохим назвали свое здоровье 5,5% опрошенных, а очень плохим – менее 1,5 %. Как правило, это неработающие пенсионеры, а также жители с низким уровнем материальной обеспеченности.
Фото с сайта pixabay.com
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