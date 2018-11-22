Челябинским предпринимателям предлагают делать бизнес на «зеленых технологиях»

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области коммерсантам предложили сделать упор на развитие эко-технологий.

В рамках IX Международного форума - выставки «Изменение климата и экология промышленного города», который состоялся в Челябинске во вторник, 20 октября, прошло обсуждение проекта EcoNet. Его реализуют в рамках «Национальной технологической инициативы». Цель проекта - сформировать отрасль передовых технологий, направленных на экологичность и безопасность окружающей среды.

Представитель Клуба лидеров Агентства стратегических инициатив Денис Константинов рассказал, что «зеленая экономика» сейчас занимает примерно пятую часть рынка, а ее рост опережает мировую экономику в разы.

«Вопросы экологии достаточно обширны и вопросы «зеленых» технологий занимают до 20% мирового рынка. Так или иначе, темпы роста «зеленой экономики» в 2-3 раза опережают темпы роста мировых экономик. Поэтому потенциал и возможности для страны и региона, занятие бизнеса эко-технологиями – это большой плюс и подспорье», - прокомментировал эксперт.

Среди перспективных отраслей Денис Константинов назвал ресурсосбережение, переработку вторсырья, производство инновационных материалов и технологий мониторинга и охраны окружающей среды. Эти сферы представлены и в Челябинской области – немало южноуральских компаний уже занимаются эко-технологиями, которые в перспективе смогут войти в проект EcoNet. По мнению эксперта, сейчас конкуренции на этом рынке не так много и производители показывают экономический рост, а их продукция имеет экспортный потенциал.

Также Денис Константинов напомнил, что переход на «зеленые рельсы» скоро станет вынужденной мерой для предприятий, поскольку требования к экологичности как продукции, так и технологических процессов сейчас растут. Однако для этого перехода, естественно, потребуются определенные вложения.

«Вложения действительно немаленькие. Чтобы компания стала действительно «зеленой», нужны в первую очередь интеллектуальные вложения. Сейчас мы говорим о создании базы данных доступных технологий, имеющихся в регионе. Мало иметь деньги – надо знать, как их грамотно потратить. Потому что цены на один и тот же «зеленый» товар отличаются порой в сотни раз. Системы контроля атмосферного воздуха могут стоить и сотни миллионов, и сотни тысяч», - подчеркнул Денис Константинов.

Денис Константинов подчеркнул, что проект EcoNet не зациклен на Челябинской области. В программе по развитию «зеленой экономики» участвуют компании из Москвы, Екатеринбурга, Самары и ряда других городов. В будущем предполагается, что данный проект станет центром компетенции в сфере экологических технологий в России.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 22.11.2018 г.»