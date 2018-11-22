На ЧМЗ водитель маршрутки сбил пенсионерку

Фото с сайта vk.com/cheltr74

В ДТП рядом с остановкой на ЧМЗ пострадала пожилая женщина.

Авария произошла вечером в среду, 21 ноября, рядом с остановкой «ДК Строителей». Водитель маршрутки № 92 сбил пенсионерку. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте. По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали травмы головы и переломы. Женщину госпитализировали.

Из-за ДТП почти на час закрыли движение троллейбусов со стороны ЧМК.

Фото с сайта vk.com/cheltr74

Все новости за 22.11.2018 г.»