Челябинск
- 65.9485р. + 0.3614
- 75.1483р. - 0.0342
Сделано в Челябинске
Разворот
На ЧМЗ водитель маршрутки сбил пенсионерку
22.11.2018 г. 09:35
Фото с сайта vk.com/cheltr74
В ДТП рядом с остановкой на ЧМЗ пострадала пожилая женщина.
Авария произошла вечером в среду, 21 ноября, рядом с остановкой «ДК Строителей». Водитель маршрутки № 92 сбил пенсионерку. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте. По предварительным данным, у пострадавшей диагностировали травмы головы и переломы. Женщину госпитализировали.
Из-за ДТП почти на час закрыли движение троллейбусов со стороны ЧМК.
Фото с сайта vk.com/cheltr74
Новости на эту тему
- 19.11.2018 г. В Челябинске пьяный водитель каршерингового автомобиля устроил смертельное ДТП
- 16.11.2018 г. В Челябинске «Газель» упала на легковушку
- 15.11.2018 г. Южноуралец после четырех месяцев колонии выплатил полмиллиона пенсионерке, которую сбил на своем Land Rover
- 13.11.2018 г. В центре Челябинска перевернулось маршрутное такси
- 12.11.2018 г. В Челябинской области бывших сотрудников ДПС будут судить за автоподставы