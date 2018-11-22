В Челябинске на застройщика ЖК «Радуга» завели уголовное дело о хищении денег дольщиков

Фото с сайта pixabay.com

Застройщика челябинского ЖК «Радуга» уличили в махинациях с деньгами дольщиков.

В прокуратуре установили, что застройщик освоил деньги участников долевого строительства, однако обязательства по договорам своевременно не выполнил. Компания «Радуга» неоднократно переносила сроки сдачи дома №7 в 51-м микрорайоне, который должны были ввести в эксплуатацию еще в марте 2018 года. В прокуратуре подчеркнули, что объем средств позволял это сделать вовремя.

Также надзорное ведомство установило факты заключения договоров уступки права требования без последующей оплаты. Такие соглашения выявили в отношении свыше 30 квартир на общую сумму 40 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении средств дольщиков. Руководству компании «Радуга» вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 22.11.2018 г.»