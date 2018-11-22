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В Челябинске на застройщика ЖК «Радуга» завели уголовное дело о хищении денег дольщиков
22.11.2018 г. 09:28
Застройщика челябинского ЖК «Радуга» уличили в махинациях с деньгами дольщиков.
В прокуратуре установили, что застройщик освоил деньги участников долевого строительства, однако обязательства по договорам своевременно не выполнил. Компания «Радуга» неоднократно переносила сроки сдачи дома №7 в 51-м микрорайоне, который должны были ввести в эксплуатацию еще в марте 2018 года. В прокуратуре подчеркнули, что объем средств позволял это сделать вовремя.
Также надзорное ведомство установило факты заключения договоров уступки права требования без последующей оплаты. Такие соглашения выявили в отношении свыше 30 квартир на общую сумму 40 млн рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело о хищении средств дольщиков. Руководству компании «Радуга» вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта pixabay.com
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