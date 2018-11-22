Крупное южноуральское предприятие по переработке металлолома временно лишили разрешения на выбросы

Фото с сайта pravmin74.ru

Росприроднадзор выявил нарушения требований по охране атмосферного воздуха одним из челябинских предприятий.

Под санкции попало ОАО «Челябвтормет» - крупнейший в Челябинской области переработчик металлолома. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе расследования выявило превышение ПДК вредных веществ. На «Челябвтормете» обнаружили неучтенные источники загрязнения окружающей среды.

В выбросах предприятия содержатся марганец, газообразные вториды, оксиды никеля, углерода, железа и азота. В зону загрязнения попадают жилые кварталы в Курчатовском и Калининском районах Челябинска. Областное управление Росприроднадзора временно приостановило действие разрешения «Челябвтормета» на выбросы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта pravmin74.ru





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