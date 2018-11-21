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Россиянам дали рекомендации по выбору красной икры
21.11.2018 г. 16:06
Специалисты Роскачества в преддверии Нового года рассказали, как выбирать и хранить икру.
Лососевую икру вырабатывают из кеты, горбуши, кижуча и нерки. По вкусу и внешнему виду она может существенно различаться. Этим пользуются многие производители, сообщили в Роскачестве. Так, в банке с названием «Лососевая икра» может оказаться даже смесь нескольких видов.
Эксперты советуют выбирать упаковки, промаркированные надписью «ГОСТ»: в этом случае производитель обязан указывать вид рыбы, из которой получен продукт. Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, она густая, рассыпчатая, малосоленая и приятно пахнет.
При покупке рыбной продукции необходимо обращать внимание на дату производства. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в период нереста. Этот процесс продолжается несколько месяцев в зависимости от вида рыбы. Так, горбуша в основном нерестится с июня по сентябрь, а нерка — с мая до конца июля. Если на упаковке стоит дата, которая не соответствует периоду нереста конкретной рыбы, высока вероятность, что икра была заморожена. Такая продукция, как правило, теряет в своих свойствах.
При переворачивании банки икра не должна моментально сползать на крышку, туда могут упасть максимум несколько икринок. Выбитые цифры на жестяной емкости должны быть выпуклыми — это признак заводского продукта. При покупке икры необходимо также осмотреть упаковку на предмет повреждения. Вздутая банка — признак наличия микробов. Икру рекомендуют хранить при температуре от -4 до - 6 градусов. После открытия банки икру не советуют оставлять в заводской упаковке из-за окисления металла. Срок хранения вскрытой упаковки икры в холодильнике — одна неделя.
В Роскачестве отметили, что на рынке продукции есть три торговых марки, которые имеют знак качества, — это новосибирская икра «Обкомовская», «Русское море» и икра «Тунайча» с Сахалина.
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