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На Южном Урале ожидаются метели
21.11.2018 г. 15:57
Фото с сайта pixabay.com
В челябинском гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в регионе.
В четверг, 22 ноября, ожидается облачная погода и снег. Местами будут метели, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный, с порывами до 18 м/с. Ночью температура воздуха -5-10, местами столбики термометров опустятся до -18, днем от 4 до 9 градусов мороза.
Ближе к концу недели в Челябинске и области заметно похолодает. В пятницу и субботу ожидаются небольшой снег и метели. Температура воздуха в городе ночью -12-14, а по области - до -23. Днем будет -6-9.
Фото с сайта pixabay.com