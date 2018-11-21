На Южном Урале ожидаются метели

Фото с сайта pixabay.com

В челябинском гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в регионе.

В четверг, 22 ноября, ожидается облачная погода и снег. Местами будут метели, на дорогах возможна гололедица. Ветер западный, с порывами до 18 м/с. Ночью температура воздуха -5-10, местами столбики термометров опустятся до -18, днем от 4 до 9 градусов мороза.

Ближе к концу недели в Челябинске и области заметно похолодает. В пятницу и субботу ожидаются небольшой снег и метели. Температура воздуха в городе ночью -12-14, а по области - до -23. Днем будет -6-9.

Фото с сайта pixabay.com

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