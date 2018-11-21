Евразийский банк развития поможет построить ВСМ Челябинск-Екатеринбург

Фото с сайта inkazan.ru

Проект уральской высокоскоростной магистрали получил поддержку международного инвестора.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Борис Дубровский и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Глава региона заявил, что организация имеет солидный опыт прямого участия в крупных инвестиционных проектах. На Южном Урале Евразийский банк развития будет содействовать строительству ВСМ Челябинск-Екатеринбург.

«В последние месяцы этот проект получил серьезный импульс на федеральном и региональном уровнях. Участие в этом проекте будет дальновидным и мудрым шагом для стратегического инвестора, и мы стремимся создавать для этого необходимые условия» , – подчеркнул Борис Дубровский.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос включения уральской ВСМ в комплексный план развития инфраструктуры до 2024 года. Одним из условий внесения проекта перспективной магистрали в документ является заинтересованность в нем частных инвесторов.

Фото с сайта inkazan.ru

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