Водителя каршерингового автомобиля отправили под домашний арест после смертельного ДТП

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд избрал меру пресечения для пьяного водителя, устроившего в центре ДТП со смертельным исходом.

22-летнего парня по решению суда отправили под домашний арест. Его обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Молодому человеку грозит лишение свободы от двух до семи лет и лишение водительских прав на срок до трех лет.

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 18 ноября, на пересечении улиц Свободы и Труда. Водитель каршерингового Lifan X50 в состоянии опьянения не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате скончался 48-летний водитель японской машины. 18-летнюю пассажирку Toyota госпитализировали.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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