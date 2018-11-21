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Полпред Николай Цуканов потребовал ускорить выборы нового мэра Челябинска
21.11.2018 г. 15:46
Полпред президента на Урале поручил не затягивать сроки проведения выборов главы Челябинска.
Вопрос Николай Цуканов поднял в среду, 21 ноября, на совете руководителей законодательных органов субъектов Урала. Как сообщает Znak.com, полпред указал председателю Заксобрания Челябинской области Владимиру Мякушу на то, что оставлять город без мэра в отопительный сезон недопустимо. Спикер выразил готовность озвучить кандидатуры на пост главы Челябинска. В ближайшее время он намерен обсудить процесс выборов с губернатором.
Интернет-газета добавляет, что по закону о принципах местного самоуправления главу Челябинска следует избрать не только за шесть месяцев после досрочной отставки, но и не позднее, чем за полгода до выборов в городскую думу. Таким образом, крайний срок проведения электоральных процедур фактически сдвигается на март 2019 года.
Сейчас обязанности мэра Челябинска временно исполняет замглавы по правовым и имущественным вопросам Владимир Елистратов. Занимавший ранее пост градоначальника Евгений Тефтелев подал в отставку по собственному желанию. Депутаты гордумы сложили с него полномочия во вторник, 20 ноября.
Фото с сайта gubernator74.ru
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