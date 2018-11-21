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Проект закона о запрете митингов возле правительства и храмов рекомендовали отклонить
21.11.2018 г. 14:30
Заксобрание Челябинской области повторно в первом чтении рассмотрит проект закона о запрете на публичные акции.
Ранее челябинская городская дума предложила принять поправки в региональный закон о публичных мероприятиях. 25 октября Законодательное собрание одобрило их в первом чтении.
Изменения предполагают запрет на проведение митингов, пикетов и шествий на площадках, расположенных ближе 50 метров к зданиям органов власти, аэропортам, вокзалам и религиозным сооружениям. Однако 19 ноября гордума снова обратилась в областным депутатам. На этот раз – с предложением вернуться на ближайшем заседании к процедуре первого чтения законопроекта. Это нужно для того, чтобы изучить общественное мнение, проанализировать опыт других регионов. Комитет по законодательству поддержал инициативу и рекомендовал отклонить принятый ранее в первом чтении законопроект.
Фото с сайта pravmin74.ru
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