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Сирия планирует приобрести бульдозеры ЧТЗ
21.11.2018 г. 13:43
Министерство общественных работ и жилищного строительства Сирии рассматривает возможность сотрудничества с Челябинским тракторным заводом.
Директора сирийской госкомпании по строительству дорог и мостов посетили ЧТЗ, где встретились с руководителями предприятия. Иностранные гости сообщили, что рассматривают возможность приобретения пилотной партии дорожно-строительных машин завода. В ходе встречи стороны детально обсудили будущее соглашение.
Сирийцев заинтересовали погрузчики ПК-65, ПК-70 и бульдозеры Б-14 и ДЭТ-400. Технический директор компании «Халед Алиесеф» протестировал одну из машин на полигоне. Стороны планируют заключить контракт по поставке дорожно-строительной техники в Сирию к середине 2019 года, сообщили в пресс-службе ЧТЗ.
Фото: пресс-служба ЧТЗ
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