Сирия планирует приобрести бульдозеры ЧТЗ

Фото: пресс-служба ЧТЗ

Министерство общественных работ и жилищного строительства Сирии рассматривает возможность сотрудничества с Челябинским тракторным заводом.

Директора сирийской госкомпании по строительству дорог и мостов посетили ЧТЗ, где встретились с руководителями предприятия. Иностранные гости сообщили, что рассматривают возможность приобретения пилотной партии дорожно-строительных машин завода. В ходе встречи стороны детально обсудили будущее соглашение.

Сирийцев заинтересовали погрузчики ПК-65, ПК-70 и бульдозеры Б-14 и ДЭТ-400. Технический директор компании «Халед Алиесеф» протестировал одну из машин на полигоне. Стороны планируют заключить контракт по поставке дорожно-строительной техники в Сирию к середине 2019 года, сообщили в пресс-службе ЧТЗ.

Фото: пресс-служба ЧТЗ

Все новости за 21.11.2018 г.»