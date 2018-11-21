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Общественная палата поможет туристам, пострадавшим от действий туроператора «Жемчужная река»
21.11.2018 г. 13:04
Общественная палата Челябинской области взяла на контроль жалобы туристов, которых отказались заселять в отели на острове Хайнань.
Около 300 человек 9 ноября улетели на остров Хайнань из Челябинска новым рейсом. Однако после прибытия в Китай туристы компании «Жемчужная река» не смогли заселиться в забронированные отели: южноуральцев из аэропорта развезли по другим гостиницам. Общественная палата области собирает данные о количестве путешественников, попавших в такую ситуацию. Также общественники анализируют нарушения, которые допустил туроператор «Жемчужная река».
Южноуральцев, заключивших с компанией договоры, просят сообщать о невыполнении условий документа. Обращения необходимо отправлять на почту 7371657_op@mail.ru. Эксперты организуют круглый стол, где постараются разобраться в ситуации и дать рекомендации, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.
Фото с сайта actravel.ru
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