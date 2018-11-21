В Челябинской области осенью 2018 года зафиксировали более 50 подземных толчков

Фото с сайта novosti.az

Сейсмологи за 2,5 месяца зарегистрировали свыше 50 афтершоков в Катав-Ивановском районе.

Ученые уральского отделения РАН подвели промежуточные итоги исследования землетрясения, которое произошло в Катав-Ивановском районе в начале осени. В период с 5 сентября по 19 ноября региональная мониторинговая система зафиксировала более 50 афтершоков магнитудой до 4,4 балла.

«Ярко выраженный афтершоковый период после землетрясения на Урале мы наблюдаем впервые. Наличие повторных толчков дает основание для утверждения того, что процессы разгрузки напряжения в горных породах продолжаются», — отметил заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности уральского отделения РАН Денис Шулаков. Ученые готовят служебную записку на имя губернатора с просьбой установить в районе стационарное оборудование для мониторинга, сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района.

Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло 5 сентября. Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 километров. В результате подземных толчков во многих зданиях Катав-Ивановского района образовались трещины.

Фото с сайта novosti.az

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