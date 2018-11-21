В Челябинске определили первых подрядчиков для реконструкции аэродрома в аэропорту

Фото с сайта vk.com/cekport

Модернизацией летного поля челябинского аэропорта займутся компании из нескольких регионов России.

Генподрядчик реконструкции, предприятие «Центродорстрой», объявил восемь тендеров на общую сумму более 600 млн рублей. По трем из них уже определили компании, которые займутся работами.

Как сообщает 74.ru, на самый крупный тендер стоимостью 209 млн рублей рекомендовали фирму «ФАБИ» из Московской области. Она займется электросетями и линиями связи. Очистные сооружения будет строить новочеркасская «Производственная компания». На это потратят 159 млн рублей. А в тендере на изготовление нового ограждения летного поля победила фирма «Русская стратегия» из Миасса. Заявки на конкурсы по обустройству технических средств охраны, строительству патрульной дороги, объектов полиции и метеослужбы, а также работам по ограждению аэропорта рассматриваются в настоящее время.

Реконструкция инфраструктуры челябинского аэропорта пройдет в три этапа. На первом модернизируют само летное поле, на втором будут строить дополнительные стояночные места для самолетов, а третий подразумевает доведение воздушной гавани до требований Международной организации гражданской авиации. Программа рассчитана до 2035 года. По ее итогам челябинский аэропорт должен получить III категорию организации. Ей на данный момент обладают только три аэропорта в России – Шереметьево, Домодедово и Пулково.

Фото с сайта vk.com/cekport

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