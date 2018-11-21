В Челябинске будут судить бывшую сотрудницу почты, которая украла пенсии на четверть миллиона рублей

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Бывшая сотрудница почтового отделения предстанет перед судом за хищение денег пенсионеров.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2017 года сотрудница «Почты России» похитила и потратила около 242 тыс. рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсионерам. В рамках расследования дела заявлен иск на сумму ущерба, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Дело будет рассматривать Калининский районный суд.

В челябинском областном управлении «Почты России» сообщили, что правонарушение было выявлено в результате внутренней служебной проверки, после которой сотрудницу уволили, а документы передали правоохранителям. «Все денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Подобные случаи не влияют на обслуживание клиентов. Все обязательства перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы УФПС по Челябинской области.

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Все новости за 21.11.2018 г.»