- 65.9485р. + 0.3614
- 75.1483р. - 0.0342
В Челябинске будут судить бывшую сотрудницу почты, которая украла пенсии на четверть миллиона рублей
21.11.2018 г. 10:44
Бывшая сотрудница почтового отделения предстанет перед судом за хищение денег пенсионеров.
По версии следствия, в период с октября по декабрь 2017 года сотрудница «Почты России» похитила и потратила около 242 тыс. рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсионерам. В рамках расследования дела заявлен иск на сумму ущерба, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Дело будет рассматривать Калининский районный суд.
В челябинском областном управлении «Почты России» сообщили, что правонарушение было выявлено в результате внутренней служебной проверки, после которой сотрудницу уволили, а документы передали правоохранителям. «Все денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Подобные случаи не влияют на обслуживание клиентов. Все обязательства перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объеме», - говорится в сообщении пресс-службы УФПС по Челябинской области.
Фото с сайта ptzgovorit.ru
- 24.10.2018 г. Бывшего начальника почты в Челябинской области оштрафовали за кражу 240 тыс. рублей
- 08.10.2018 г. В Златоусте сотрудницу почты наградили за отпор грабителю
- 06.06.2018 г. В Челябинске сотрудница почты похитила пенсии у 52 человек на сумму свыше 700 тыс. рублей
- 22.05.2018 г. Сотрудники «Почты России» обнаружили автомат Калашникова в посылке, предназначенной к отправке в Челябинск
- 20.02.2018 г. Экс-начальницу отделения «Почты России» арестовали за проволочки с отправкой судебных извещений