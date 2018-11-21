В Челябинске бездомных начали кормить в автобусе

Фото с сайта vk.com/lifeandpeace74

В Челябинске благотворители запустили мобильный пункт помощи бездомным и малоимущим.

Свой проект общественники назвали «Автобус жизни». Сотрудники мобильного пункта раздают бездомным и малоимущим горячее питание и предоставляют им чистую одежду. Активисты знакомятся с подопечными и узнают, кому и как можно помочь. Как сообщили в благотворительной организации «Жизнь», до трети людей, которые приходят к автобусу, – пенсионеры.

Мобильный пункт на базе микроавтобуса работает три раза в неделю днем в разных точках Челябинска. По вторникам он стоит в начале улицы Доватора, по средам – возле автомойки на Гражданской, а по пятницам активисты помогают обитателям теплотрассы на Либединского. За прошедшую неделю, с 12 по 18 ноября, за помощью в «Автобус жизни» обратились около 60 человек.

Фото с сайта vk.com/lifeandpeace74

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