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В Челябинске бездомных начали кормить в автобусе
21.11.2018 г. 10:38
В Челябинске благотворители запустили мобильный пункт помощи бездомным и малоимущим.
Свой проект общественники назвали «Автобус жизни». Сотрудники мобильного пункта раздают бездомным и малоимущим горячее питание и предоставляют им чистую одежду. Активисты знакомятся с подопечными и узнают, кому и как можно помочь. Как сообщили в благотворительной организации «Жизнь», до трети людей, которые приходят к автобусу, – пенсионеры.
Мобильный пункт на базе микроавтобуса работает три раза в неделю днем в разных точках Челябинска. По вторникам он стоит в начале улицы Доватора, по средам – возле автомойки на Гражданской, а по пятницам активисты помогают обитателям теплотрассы на Либединского. За прошедшую неделю, с 12 по 18 ноября, за помощью в «Автобус жизни» обратились около 60 человек.
Фото с сайта vk.com/lifeandpeace74
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