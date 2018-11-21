Челябинский депутат позвал мэра Екатеринбурга в Челябинск повторить слова про аэропорт местным жителям

Фото с сайта echochel.ru

На слова Александра Высокинского о целесообразности реконструкции челябинского аэропорта ответил депутат гордумы Дмитрий Довженко.

К мэру Екатеринбурга он обратился на своей странице в Facebook. «Александр Геннадьевич Высокинский, а вы приедьте к нам, в челябинскую гордуму. И прямо глядя в глаза нам, депутатам и челябинцам, повторите слова про аэропорт и место Челябинска в вашей модели мира», - написал он.

Ранее глава Екатеринбурга в интервью порталу «Регионы Online» заявил, что Челябинску не нужен аэропорт мирового класса при условии строительства высокоскоростной магистрали между двумя миллионниками. В этом случае, по его словам, возможностей Кольцово хватит для жителей обоих мегаполисов. Заявление вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях.

На высказывание Высокинского отреагировал губернатор Борис Дубровский. Он подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу неуместна и челябинский аэропорт будет модернизирован. Позднее сам Александр Высокинский отметил, что его неправильно поняли, попросил не делать из этого «бурю в стакане». Мэр Екатеринбурга согласился с тем, что международный аэропорт необходим столице Южного Урала в ключе проведения саммитов ШОС и БРИКС.

Фото с сайта echochel.ru

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