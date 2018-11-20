Борис Дубровский призвал екатеринбуржцев «не завидовать» челябинскому аэропорту

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ответил на заявления мэра Екатеринбурга Александра Высокинского о нецелесообразности модернизации челябинского аэропорта.

Свою позицию по данному вопросу губернатор озвучил через телеграм-канал «Молнии Дубровского». Глава региона заявил, что никакие дискуссии в этом плане неуместны и новый аэропорт в Челябинске будет построен.

«При этом я всецело поддерживаю тезис о том, что Челябинск и Екатеринбург целенаправленно и синхронно двигаются к созданию в Российской Федерации третьей по величине полицентрической агломерации, и в вопросе ее качественного развития строительство высокоскоростной магистрали отводится ключевая роль», — отметил губернатор.

По его словам, в агломерации будут жить 4 млн человек, и у людей должен быть выбор удобных и комфортных вариантов вылета.

«Да, так получится, что новый аэропорт в Челябинске по некоторым характеристикам получится лучше, чем в Екатеринбурге. После реконструкции Баландино станет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале. А не надо завидовать! Мы долго и настойчиво добивались этого решения, выходили его ногами. Это — здоровая конкуренция, которая будет стимулировать аэропорты предоставлять наилучшие условия по цене и качеству услуг», — продолжил Борис Дубровский.

Губернатор также отметил, что международный аэропорт есть в Магнитогорске, в то время, как во втором по значению городе Свердловской области — Нижнем Тагиле — нет вообще никакого аэропорта. Кроме того, глава региона подчеркнул важность наличия международного авиаузла в обоих городах, проведя параллели между выставкой EXPO-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург и саммитами ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске.

О том, что столице Южного Урала необязательно иметь свой аэропорт мирового класса, Александр Высокинский рассказал в интервью порталу «Регионы online». Мэр уральской столицы заявил, что после завершения строительства ВСМ Челябинск-Екатеринбург возможностей авиаузла в Кольцово будет вполне достаточно для жителей обоих мегаполисов.

«Если из одного мегаполиса в другой можно будет добраться за час с небольшим — это даст мощный импульс для развития общей инфраструктуры. В том числе — для обмена трудовыми ресурсами, идеями, финансами, резко повысит инвестиционную привлекательность обоих городов. Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ)», — подчеркнул Александр Высокинский.

Фото с сайта gubernator74.ru

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