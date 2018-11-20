Во время крупных снегопадов на уборку челябинских дорог будут выходить до 260 единиц техники

Фото с сайта cheladmin.ru

Замглавы города Челябинска Владимир Елистратов проверил работу «Южуралмоста».

В компании отметили, что вся снегоуборочная техника на 100% готова к предстоящему сезону. При необходимости в Челябинск могут привлечь машины других подрядных организаций либо из других городов области, заявил Владимир Елистратов. «Горожане могут быть уверены, что уборка будет проводится качественно и своевременно», — подчеркнул он.

В Челябинске базируется 185 единиц техники «Южуралмоста» — тракторы с плужно-щеточным оборудованием, комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы и бульдозеры. В пиковые нагрузки на дорогу могут вывести до 260 снегоуборочных машин. Техника будет передвигаться по 15 маршрутам. За компанией «Южуралмост» закреплено 555 километров дорог в Челябинске.

Фото с сайта cheladmin.ru

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