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В Челябинске будут судить подростков, которые ограбили салон связи почти на миллион рублей
20.11.2018 г. 14:54
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинске завершено расследование дела о разбойном нападении на салон сотовой связи.
Следствие установило, что четверо подростков в возрасте от 15 до 18 лет ночью 21 августа проникли в салон связи, расположенный в Калининском районе. Обвиняемые избили сторожа и похитили телефоны и планшеты на сумму более 960 тыс. рублей. Полицейские задержали подростков и изъяли у них технику.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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