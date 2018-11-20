В Челябинске будут судить подростков, которые ограбили салон связи почти на миллион рублей

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинске завершено расследование дела о разбойном нападении на салон сотовой связи.

Следствие установило, что четверо подростков в возрасте от 15 до 18 лет ночью 21 августа проникли в салон связи, расположенный в Калининском районе. Обвиняемые избили сторожа и похитили телефоны и планшеты на сумму более 960 тыс. рублей. Полицейские задержали подростков и изъяли у них технику.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru

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