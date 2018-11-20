Валерий Гартунг назвал причину вибрации стен в домах рядом с ЧКПЗ

Фото с сайта chel.spravedlivo.ru

Депутат Госдумы Валерий Гартунг обратился с разъяснениями к жителям домов в поселке ЧКПЗ.

Причину вибрации стен домов в начале Копейского шоссе парламентарий описал на своей странице в Facebook. По его словам, в этом виноват используемый на ЧКПЗ 10-тонный молот, который значительно изношен.

«Он уже выработал свой ресурс — его опоры уже плохо гасят вибрации, и 1 октября его должны были остановить на капитальный ремонт. Но для этого нужно сначала дождаться, когда новый шабот на этот молот привезут из Китая. А с этим возникли проблемы — из-за рухнувших мостов на Дальнем Востоке был введен запрет на перевозку тяжелых грузов автотранспортом, пришлось везти шабот по железной дороге, а это значительно дольше», — пишет Валерий Гартунг.

Депутат отметил, что молот в последнее время использовался интенсивнее обычного, чтобы наработать задел на время его ремонта. Его планируют начать 7 декабря, когда приедут необходимые детали. Кроме того, Валерий Гартунг опроверг слухи о том, что стены в домах трясутся из-за введенной в эксплуатацию новой линии молотов. Он пригласил жильцов на экскурсию на ЧКПЗ, чтобы те ознакомились с производственным процессом и задали интересующие вопросы работникам предприятия.

В начале октября в редакцию «Челябинского эха» обратилась жительница дома №1 по Копейскому шоссе. Она пожаловалась на трясущиеся стены здания и вибрирующую мебель в квартире. Поначалу женщина полагала, что у нее проблемы со здоровьем, однако впоследствии соседи также поделились с ней похожими ощущениями.

Фото с сайта chel.spravedlivo.ru



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