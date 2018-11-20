Они производят ЭКГ-подушки и матрасы с эффектом памяти. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — компания «РОСАВА»

Своей основной идеей в компании «РОСАВА» считают повышение культуры реабилитации лежачих пациентов не только в больницах, но и в домашних условиях. О продукции, разработанной по пожеланиям врачей, в рамках премии «Сделано в Челябинске» расскажет директор Ольга Коршунова.

Компания производит анатомические изделия с эффектом памяти, в том числе со встроенными средствами контроля ЭКГ, температуры, дыхания и движения. Данные о состоянии пациента можно удаленно передавать на гаджеты и компьютеры. Разработка получила диплом «Сколково» и, как говорят в компании, не имеет аналогов в мире.

О новых разработках и выводе продукции на рынок коммерческой медицины в эфире «Челябинского эха» расскажет директор ООО ТД «РОСАВА» Ольга Коршунова. Помогать анализировать бизнес будет директор по развитию МФЦ «Территория Бизнеса» Алена Шорохова.

Прямой эфир в среду, 21 ноября, в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».