Бизнесмены из Шанхая расскажут южноуральским предпринимателям об особенностях экспорта товаров в Китай

Фото с сайта eadaily.com

Южноуральским предпринимателям расскажут о принципах успешного экспорта продукции.

В Челябинске состоится форум «Малый и средний производственный бизнес — будущее экономики страны». Одна из площадок будет целиком посвящена вопросам выхода на внешние рынки. Ее модератором выступит руководитель отдела экспорта ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Павел Золотов. Он рассказал, что представители китайского бизнеса по видеосвязи из Шанхая разъяснят особенности поставок в КНР. Также на площадке рассмотрят кейсы южноуральских предпринимателей с позитивным и негативным опытом выхода на внешние рынки. А руководитель областного «Центра поддержки экспорта» Александр Голодов расскажет представителям малого бизнеса о мерах господдержки.

«Мы подытожим нашей площадкой на этом форуме, что даем некое понимание. Просто невозможно в рамках этой площадки людям донести все. То есть, возможно, мы надеемся, что после этого будут вопросы, будут приходы в нашу «ОПОРУ РОССИИ», чтобы мы могли уже людям более предметно разъяснять, что «туда ходи, сюда не ходи», — отметил Павел Золотов.

В беседе с корреспондентом «Челябинского эха» Павел Золотов подчеркнул, что сейчас экспортеров среди представителей малого бизнеса очень мало, поскольку они зачастую стоят в неравных условиях с крупными фирмами. Ориентированные на внешние рынки компании следует выявлять и оказывать им поддержку, считает эксперт.

«Мы должны более активно выявлять предпринимателей, которые экспортоориентированы, и точечно им помогать. То есть, на сегодня у нас в России помогают всем и одинаково. Мы, как экспортеры, как люди, которым небезразлично развитие предпринимательства и экспорт в частности, очень обеспокоены. То есть, правила введены не дифференцировано, а для всех одинаково. Соответственно, для какого-то бизнеса фиолетово, даже на эти моменты внимания не обращает, а для какого-то — это критично», — добавил эксперт.

По словам Павла Золотова, южноуральский несырьевой экспорт имеет большой потенциал для развития. В частности это касается производителей продуктов питания, а также сферы машино- и станкостроения. В числе наиболее перспективных направлений эксперт назвал рынки развивающихся стран и заявил, что для выхода на них стоит приложить дополнительные усилия.

«Интересны для нас страны, прежде всего, развивающиеся. Даже не Китай, а допустим страны Латинской Америки, страны Африки, которые традиционно очень много импортируют. Этого уже достаточно, чтобы просто как сумасшедшие работать 24/7», — подчеркнул Павел Золотов.

В резолюции участники мероприятия вынесут предложения властям региона по поддержке предпринимателей, ориентированных на экспорт. Форум «Малый и средний производственный бизнес — будущее экономики страны» пройдет в Челябинске 28 ноября в конгресс-отеле «Малахит». Начало в 9:00.

Фото с сайта eadaily.com

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