В Челябинске организовали рабочую группу по проведению конкурса на пост мэра

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

В Челябинске во вторник, 20 ноября, начала работу группа по проведению конкурса на должность главы города.

По словам спикера гордумы Станислава Мошарова, группа будет разбираться во всех нюансах законодательства, разработает дорожную карту и даст рекомендации по срокам проведения конкурса.

Во вторник депутаты единогласно приняли отставку мэра Евгения Тефтелева, который ушел с поста главы города по собственному желанию. Он сообщил, что войдет в состав правительства Челябинской области. Евгений Тефтелев будет курировать минимущества и управление делами губернатора.

«Я ухожу на работу в правительство Челябинской области. Считаю, что то направление, которое я буду курировать, оно для области не менее важно, особенно в преддверии подготовки Челябинска к ШОС и БРИКС. Направление, которое я буду курировать, в себя включает имущество области, природные ресурсы, которые объединены в министерство имущественных отношений, и управление делами губернатора — большой блок вопросов, связанных с транспортом, блоком питания и блоком имущественного комплекса», — прокомментировал Евгений Тефтелев.

Временно исполняющим обязанности мэра Челябинска назначили Владимира Елистратова. Он поблагодарил депутатов за доверие. «Осознаю свою ответственность. Обязуюсь честно исполнять свои обязанности, чтобы жизнь челябинцев была достаточно комфортной», — заявил Владимир Елистратов. Также он сообщил, что решение об участии в конкурсе на пост главы города будет принимать, когда придет срок.

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com



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