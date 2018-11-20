- 66.0081р. + 0.0150
- 75.3218р. + 0.4196
Эксперт: если госзнаки для машин будут выдавать не в ГИБДД, а в частных компаниях, водители только выиграют
20.11.2018 г. 13:44
Челябинский автоюрист Юрий Панченко прокомментировал ряд инициатив ГИБДД, которые предлагается внедрить для водителей.
Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью ТАСС сообщил, что планируется забрать у ГИБДД функции по выдаче табличек с госномерами. Подразделения ведомства будут только присваивать автомобилям эти номера при регистрации, а сами пластинки водители должны будут покупать у сторонних организаций. Это прописано в законе о госрегистрации транспортных средств, который вступит в силу через год.
Автоюрист Юрий Панченко считает, что при введении новых правил будет снята значительная нагрузка с ГИБДД: не нужно будет тратить ресурсы на получение, перевозку и хранение пластин с номерами. Водители тоже выиграют, добавил эксперт.
«В Челябинске две или три фирмы изготавливают эти знаки, то есть конкуренция уже есть, а если это примет массовый характер, то я думаю, что да, водители только выиграют. Я вам могу на примере техосмотра показать разницу: возле ГАИ одна из контор проводит техосмотр быстро, за 1 тыс. 200 рублей. А на окраине ЧМЗ другая фирма проводит тоже очень быстро техосмотр за 540 рублей, разница больше, чем в два раза. Здесь думаю, что водители только выиграют», — прокомментировал эксперт.
В ГИБДД обсуждают еще ряд изменений, среди которых новый принцип обучения в автошколах. Есть предложение увеличить количество часов вождения в городе и обязать курсантов сдавать экзамен не отдельно на автодроме, а потом за его пределами, а сразу выезжать на улицы. Юрий Панченко привел в пример такое упражнение, как параллельная парковка. Логика предложенных изменений в том, что на автодроме курсант автошколы ориентируется на флажки, а потом уже при самостоятельном вождении в городе не может сориентироваться, как выполнить параллельную парковку между реальными машинами.
По словам автоюриста, мировая практика показывает: нельзя, чтобы курсант слишком много ездил с инструктором по городу. Это в будущем грозит частыми ДТП по вине водителя-новичка. Подобная статистика, в частности, есть в справочнике безопасности дорожного движения, который была выпущен в странах Скандинавии, Канаде и США.
«Там очень интересные сведения есть относительно обучения вождению. Я вам сейчас скажу, вы просто удивитесь, но потом поясню. Увеличение часов вождения в автошколе ведет к увеличению количества ДТП. А все ведь просто: у нас человек, который выходит из стен автошколы, ничего не умеет, ему нужно набираться опыта, причем опыта нужно набираться самостоятельно. Но чем больше он ездит с инструктором, тем больше рассчитывает на подсказку. И когда он оказывается в нестандартной ситуации, вместо того, чтобы принять мгновенное решение, он ждет подсказку извне, теряет на это доли секунды, в результате чаще попадает в ДТП», — сказал Юрий Панченко.
Фото с сайта avtovolgograda.ru
- 16.11.2018 г. Челябинская область лидирует в списке регионов с самыми агрессивными водителями
- 14.11.2018 г. Toyota отзывает более 220 автомобилей в России из-за риска короткого замыкания
- 13.11.2018 г. Рынок новых легковых автомобилей в Челябинске за девять месяцев вырос на 17%
- 13.11.2018 г. ГИБДД предлагает штрафовать водителей на 5 тыс. рублей за опасное вождение
- 09.11.2018 г. В МЧС рассказали челябинским автомобилистам, что нужно брать зимой в дальнюю дорогу