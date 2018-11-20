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Челябинск занял 13-е место в рейтинге самых спортивных городов России
20.11.2018 г. 13:30
Фото с сайта pixabay.com
Агентство ZOOM MARKET спросило у россиян, как часто они занимаются спортом.
Самыми спортивными городами по результатам исследования оказались Москва, Махачкала и Омск. Опрос проводили в 20 городах, Челябинск занял среди них 13-е место. А сопредельный Екатеринбург оказался в пятерке лидеров рейтинга.
Среди участников исследования, которые рассказали, что занимаются спортом, 62% регулярно ходят в фитнес-клубы. 21% респондентов посещают секции единоборств и кроссфита, а еще 15% занимаются бегом, велоспортом и воркаутом. Футболом и хоккеем увлекаются всего 2% участников опроса.
Фото с сайта pixabay.com
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