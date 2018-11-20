Вкладчики лишенного лицензии «УМ-Банка» смогут получить выплаты в «Россельхозбанке»

Для выплаты страхового возмещения вкладчикам «УМ-Банка» выбрали банк-агент.

Посредником станет «Россельхозбанк», который победил в конкурсе по отбору агентов. Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, заявления от клиентов «УМ-Банка» на выплату страхового возмещения начнут принимать с 26 ноября. Размер компенсации составит до 1 млн 400 тыс. рублей на одного вкладчика.

Центробанк отозвал лицензию у «УМ-Банка» 14 ноября. В деятельности кредитной организации регулятор увидел признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — проведение сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. В ЦБ пообещали направить в правоохранительные органы сведения об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

По величине активов кредитная организация занимала 293-е место в банковской системе России. В Челябинске в течение нескольких месяцев работал операционный офис «УМ-Банка». Он находился на улице Карла Маркса.

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